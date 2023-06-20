«Целостный подход». В Госдепе рассказали, как будет проходить передача истребителей F-16 Украине 20 июня, 14:50 F-16 (Фото:REUTERS/Jana Rodenbusch)

Любые потенциальные поставки истребителей F-16 в Украину — будь то из США или от союзников — займут несколько месяцев, заявил представитель Государственного департамента Стэн Браун.

Об этом сообщает Military Times.

Браун добавил, что хотя США сами не объявляли о поставках истребителей F-16 в Украину, они поддерживают намерения других союзников поставить эти самолеты Киеву.

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По его словам, передача таких самолетов Украине должна быть «целостным» подходом, включающим обучение как пилотов, так и ремонтников. Одним из первых шагов в потенциальной передаче самолетов F-16 будет получение лицензии на обучение летчиков, еще до получения лицензии на передачу самолетов.

Браун заявил, что затем необходимо определить сами самолеты — будут ли они переданы третьей стороной или другим способом — прежде чем разрабатывать план использования самолетов украинскими военными.

По его словам, Госдепартамент уже работает над оформлением документов по запросам на передачу самолетов третьим сторонам, поступающим от таких стран, как Нидерланды, чтобы можно было начать обучение пилотов.

Однако он отказался назвать конкретные сроки завершения этой работы.

Инфографика: NV

Передача Украине истребителей F-16 — что известно

Глава Минобороны Алексей Резников предположил, что Украина примет на вооружение современные западные истребители F-16 не ранее 2024 года.

Готовность принять участие в передаче Украине истребителей F-16 выразили по меньшей мере восемь стран Европы:

США заявили, что в ближайшие месяцы союзники будут работать над тем, чтобы определить, когда, кто и сколько самолетов передаст Украине. При этом истребители будут поставлять при условии, что Украина не будет использовать их для ударов по территории страны-агрессора РФ.