В США провели обыски на объектах, связанных с окружением Путина — CNBC 2 сентября, 05:17 ФБР (Фото:ФБР / Twitter)

В США провели обыски на объектах, предположительно принадлежащих одному из олигархов, приближенных к президенту РФ Владимиру Путину. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на осведомленные источники.

Отмечается, что туда прибыли представители Федерального бюро расследований, полиции и Службы внутренней безопасности США.

«В одной из многоэтажек в престижном районе Нью-Йорка — Манхэттене и дома в Гемптоне правоохранители провели обыски. Аналогичные шаги были предприняты осведомленным в объектах собственности на Фишер-Айленд в Майами», — говорится в сообщении.

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По данным СМИ, эти здания могут быть связаны с российским олигархом, яхту которого этой весной конфисковали в Испании.

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