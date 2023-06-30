Интересы Путина. Госдеп США отреагировал на переезд ЧВК Вагнера в Беларусь 30 июня, 07:21 Боевики Вагнера (Фото:REUTERS/Stringer)

Приезд боевиков ЧВК Вагнера в полевые лагеря в Беларуси не будет способствовать стабильности страны, заявил спикер Госдепартамента США Мэттью Миллер.

«Как я говорил ранее, решение пригласить ЧВК Вагнера в Беларусь стало еще одним знаком, что режим Лукашенко отдает приоритет интересам Владимира Путина перед интересами своего народа», — сказал он в ходе брифинга.

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По его словам, присутствие Вагнера никогда не способствовало стабильности, где бы они ни были.

Боевики Вагнера в Беларуси — что известно?

Накануне СМИ опубликовали спутниковые фото возможного полевого лагерь боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси.

3 июня главарь ЧВК Вагнера Евгений Пригожин объявил о начале вооруженного конфликта с минобороны РФ. Он заявил, что 25 тысяч его наемников идут «восстанавливать справедливость».

Но когда колонна вагнеровцев уже была в Московской области, в пресс-службе беларусского диктатора Александра Лукашенко заявили, что он провел переговоры с Пригожиным. После чего Пригожин заявил, что останавливает поход на Москву и разворачивает свои войска.

26 июня Путин предложил три варианта действий боевикам ЧВК Вагнер, которые участвовали в попытке мятежа. Среди них было предложение отправиться боевикам Вагнера в Беларусь.