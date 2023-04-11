«Не прав». В США ответили на бред Медведева об «исчезновении» Украины 11 апреля, 09:51 Ведант Патель (Фото:U.S. Department of State/www.flickr.com)

Об этом сообщает пресс-служба Госдепа.

«Что ж, господин Медведев не прав, и вы видели, как Соединенные Штаты предпринимали серьезные действия за последний год и даже до этого, чтобы поддержать наших украинских партнеров, сделать все возможное, чтобы поддержать их, чтобы они могли защитить себя от агрессии России», — сказал он.

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По его словам, суть здесь в правилах международного порядка, основанного на правилах, и в основах Устава ООН.

«Границы одной страны не должны быть стерты чистой агрессией другой, что и пытается сделать Россия. И поэтому мы будем продолжать поддерживать наших украинских партнеров», — сказал он.



Желая выплеснуть свою бессильную ярость из-за постоянных провалов ВС РФ, Медведев заявил, что Украина «вскоре исчезнет», поскольку якобы ни США, ни Европе, ни остальному миру она не интересна.

Более того, из-за постоянного запоя Медведев не заметил, что, несмотря на все проблемы из-за развязанной РФ войны, граждане Украины уже более года отчаянно защищают ее свободу и независимость.

В этой связи он выдвинул безумное предположение, что самим украинцам их страна тоже якобы «не нужна».