Путин должен знать, как плохо обстоят дела у войск РФ на фронте, Бахмут до сих пор не оккупирован — Кирби 21 марта, 11:35 Джон Кирби (Фото:REUTERS/Evelyn Hockstein)

Российский диктатор Владимир Путин должен знать, как плохо у него дела в Украине, заявил спикер Совета нацбезопасности США Джон Кирби.

Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

«Понятно, что он знает — он должен знать, как плохо у него дела в Украине. Я имею в виду, что более 50% территории, которую они отняли у Украины в первые недели и месяцы войны, украинцы уже вернули», — сказал он.

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Кирби заявил, что активные бои сейчас только вокруг Бахмута.

«Что сегодня, 20-е (марта — ред)? А Бахмут до сих пор не в руках россиян. Теперь они борются за это, а украинцы не сдаются», — сказал он.

Спикер напомнил, что США 20 марта объявили об еще одном пакете помощи Украине.

«Пока все это происходит, мы работаем над тем, чтобы Украина была хорошо подготовлена и готова защищать себя в предстоящие недели и месяцы», — сказал он.

14 марта заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что на севере Бахмута Донецкой области у ВСУ есть «некоторые значительные успехи».



Она подчеркнула, что в Бахмуте уничтожается враг в большом количестве и таким образом уменьшаются наступательные возможности врага.

Ранее в этот день президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего. Все участники поддержали продолжение удержания и защиты Бахмута.

Накануне командующий Сухопутными войсками генерал Александр Сырский заявил, что ситуация в Бахмуте остается сложной, боевики ЧВК Вагнера пытаются прорваться в центральные районы города.