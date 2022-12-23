Террорист, спонсор или агрессор. В Вашингтоне происходит активная дискуссия, какой статус применить к России — посол Украины в США 23 декабря, 19:40 Оксана Маркарова (Фото:Оксана Маркарова/Facebook)

В США происходит активная дискуссия о том, какой статус применить к России из-за ее агрессии против Украины. Вашингтон рассматривает три варианта: страна-спонсор терроризма, страна-террорист и страна-агрессор.

Об этом сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова в комментарии Радио Свобода.

«У нас идет очень активная дискуссия, потому что есть текущий статус в США, который уже законом утвержден, это „страна-спонсор терроризма“, но это довольно давний статус», — сказала она.

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Посол отметила, что сегодня этот статус имеют четыре страны. Марченко подчеркнула, что Киеву хотелось бы увидеть Россию среди этих стран, потому что она заслуживает быть в любом обществе таких изгнанников.

«Однако она же не спонсор терроризма, она сама страна-террорист», — добавила Маркарова.

По ее словам, в США рассматривают альтернативный законопроект, где предлагают придать России новый статус — страны-агрессора, которая осуществляет террор против гражданского населения.

«Надеемся, что в этих дискуссиях мы выйдем на максимально сильный проект, который позволит нам назвать правильно, и изолировать Россию от цивилизованного мира», — отметила посол.

23 ноября Европарламент признал Россию государством-спонсором терроризма и призвал к ее международной изоляции.

13 октября Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию о поддержке Украины и признании режима РФ террористическим.

Ряд парламентов стран Европы ранее в индивидуальном порядке уже признали российский режим террористическим. Среди них — депутаты Чехии, Латвии, Литвы и Эстонии.