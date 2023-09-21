В США предложили расширить санкции против КНДР за поддержку российской агрессии в Украине 21 сентября, 10:14 Конгерс США (Фото:REUTERS/Elizabeth Frantz)

Два законодателя США предложили законопроект, в котором призывают расширить санкции против Северной Кореи за ее поддержку войны России против Украины.

Об этом сообщает агентство Yonhap.

Представители Демократической и Республиканской партий Джерри Коннолли и Джо Уилсон представили законопроект в Палате представителей США.

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«Северокорейский диктатор Ким Чен Ын является членом альянса тиранов, которые работают, чтобы уничтожить свободу и демократию во всем мире», — сказал Уилсон.

Он добавил, что выдвинутый законопроект будет гарантировать, что северокорейский диктатор Ким Чен Ын не сможет ни получать выгоду, ни помогать и способствовать массовому убийству невинных украинцев.

Конноли заявил, что материальная поддержка Ким Чен Ыном незаконной войны России против Украины будет означать опасное партнерство между «двумя злонамеренными акторами», которые угрожают глобальному миру.

«Мы не можем позволить этому партнерству остаться без контроля. Пришло время Соединенным Штатам предпринять решительные действия и помешать использованию северокорейского оружия в кровавой войне Путина против украинского народа», — добавил он.

18 сентября президент Южной Кореи Юн Сок Йоль заявил, что планирует поднять вопрос военного сотрудничества между Россией и КНДР на Генеральной Ассамблее ООН.

Ким Чен Ына приехал в РФ в сентябре 2023 года. Там он встретился с российским диктатором Владимиром Путиным, посетил космодром Восточный на Дальнем Востоке и назвал войну против Украины «священной борьбой», пожелав главе Кремля «победы».

Накануне визита СМИ со ссылкой на анонимные источники сообщали, что во время визита могут обсуждаться поставки оружия из КНДР в РП.

США предупредили: если передача оружия состоится, Россию и КНДР будут ждать новые санкции.

15 сентября стало известно, что Ким Чен Ын прибыл в город Комсомольск-на-Амуре, чтобы посетить там завод по производству истребителей.

16 сентября северокорейский диктатор посетил Владивосток, где ему показали оружие и авиацию, которую страна-агрессор Россия использует в полномасштабной войне для атак на Украину.

В Кремле заявили, что никаких соглашений в военной сфере во время визита лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию подписано не было.