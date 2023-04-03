«Очень-очень скоро». Белый дом подтвердил подготовку очередного пакета военной помощи Украине 3 апреля, 20:30 Джон Кирби (Фото:REUTERS/Evelyn Hockstein)

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби подтвердил, что на этой неделе Вашингтон может объявить об очередном пакете военной помощи Украине.

Во время брифинга 3 апреля он подчеркнул, что работа над новым пакетом военной помощи Украине продолжается, сообщает Укринформ.

«Я думаю, вы увидите, что на этой неделе появится еще один (пакет помощи — ред.). Не могу предоставить подробностей относительно времени, когда это произойдет, но мы упорно работали после предыдущего пакета, чтобы сформировать следующий, и он будет очень-очень скоро», — подчеркнул представитель Белого дома.

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Он также отметил, что новый пакет по своему содержанию будет соответствовать той помощи США, которая предоставлялась в течение последних недель, по поставкам необходимого вооружения и боеприпасов для Вооруженных Сил Украины.

Отдельно Кирби прокомментировал ситуацию на фронте, отметив, что с улучшением погодных условий на поле боя в Украине ожидается новая динамика столкновений.

Вашингтон поддерживает Украину с начала полномасштабного вторжения РФ, предоставляя беспрецедентные объемы военной и финансовой помощи Киеву, а также обучая украинских военных.



Президент США Джо Байден заявлял, что страна будет поддерживать Украину столько, сколько это будет необходимо.