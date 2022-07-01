США не видят, чтоб Китай оказывал материальную поддержку России для войны против Украины — Reuters 1 июля, 10:47 Диктатор Путин и Си Цзиньпин (Фото:kremlin.ru)

США не видят, чтобы Китай уклонялся от санкций или поставлял военное оборудование стране-агрессору России, заявил неназванный высокопоставленный американский чиновник, сообщает Reuters.

Во вторник, 28 июня Министерство торговли Китая добавило пять китайских компаний в черный список за то, что они «поддерживают российскую военную и оборонно-промышленную базу», пока страна-агрессор ведет войну против Украины.

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«Китай не оказывает материальной поддержки. Это нормальная принудительная мера в отношении организаций, которые замещали интересы России», — заявил высокопоставленный представитель администрации Байдена.



По его словам, США не видели, чтобы Китай поставлял военную технику России.



По данным американских СМИ, Россия просила Китай поддержать ее полномасштабное вторжение в Украину, предоставив военную и экономическую помощь. Страна-агрессор и Китай эту информацию отрицают.

США предостерегли Китай от оказания помощи РФ. По словам посла Китая в Украине Фаня Сяньжуна, страна никогда не будет нападать на Украину, а поможет.

Ранее премьер-министр Китая Ли Кэцян заявил лидерам ЕС, что Китай настаивает на мирных переговорах между Россией и Украиной «по-своему».

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