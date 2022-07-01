США не видят, чтоб Китай оказывал материальную поддержку России для войны против Украины — Reuters

1 июля, 10:47
Диктатор Путин и Си Цзиньпин (Фото:kremlin.ru)

Диктатор Путин и Си Цзиньпин (Фото:kremlin.ru)

США не видят, чтобы Китай уклонялся от санкций или поставлял военное оборудование стране-агрессору России, заявил неназванный высокопоставленный американский чиновник, сообщает Reuters.

Во вторник, 28 июня Министерство торговли Китая добавило пять китайских компаний в черный список за то, что они «поддерживают российскую военную и оборонно-промышленную базу», пока страна-агрессор ведет войну против Украины.

Видео дня
Читайте также:
Быть товарищем врага. Как поддержка Китаем России вдребезги разбила его партнерство вначале с США, а затем и с НАТО, и к чему это все идет

«Китай не оказывает материальной поддержки. Это нормальная принудительная мера в отношении организаций, которые замещали интересы России», — заявил высокопоставленный представитель администрации Байдена.

По его словам, США не видели, чтобы Китай поставлял военную технику России.

https://www.youtube.com/watch?v=JQY2Uc6X4TA

По данным американских СМИ, Россия просила Китай поддержать ее полномасштабное вторжение в Украину, предоставив военную и экономическую помощь. Страна-агрессор и Китай эту информацию отрицают.

США предостерегли Китай от оказания помощи РФ. По словам посла Китая в Украине Фаня Сяньжуна, страна никогда не будет нападать на Украину, а поможет.

Ранее премьер-министр Китая Ли Кэцян заявил лидерам ЕС, что Китай настаивает на мирных переговорах между Россией и Украиной «по-своему».

Редактор: Дарья Колесниченко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   США Китай Война России против Украины

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X