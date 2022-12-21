В Белом доме ответили на угрозы РФ по поводу поставок Украине систем Patriot 21 декабря, 10:10 Джон Кирби напомнил, что РФ является агрессором, который сам развязал войну (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)

В Вашингтоне не считаются с мнением Москвы по поводу своего решения предоставить Украине ракетные систы Patriot.

Об этом в среду, 21 декабря, заявил координатор Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби, сообщает Укринформ.

Он напомнил, что Россия является страной-агрессором, которая сама развязала войну, поэтому ее мнение по поводу поставок Украине каких-либо вооружений не учитывается.

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«Россия не может диктовать условия для оборонной помощи, которую мы предоставляем Украине», — подчеркнул Кирби.

Как рассказали ранее в администрации президента США Джо Байдена, передача Украине батареи Patriot предусмотрена в новом пакете военной помощи для защиты от российской агрессии на два миллиарда долларов.

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Обучение военнослужащих ВСУ управлению этими системами будет проходить в третьей стране.

Кроме того, США продолжат уделять приоритетное внимание другим формам поддержки противовоздушной обороны Украины, в том числе системам NASAMS, HAWK, Stingers и оборудованию для борьбы с БПЛА.

Ранее спикер кремлевского режима Дмитрий Песков, комментируя возможную поставку ВСУ Patriot, заявил, что эти системы «безусловно» станут целью для российской армии.