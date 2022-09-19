Война России против Украины не будет «быстрой», но США готовы оказывать поддержку украинцам длительное время — посол 19 сентября, 10:21 Бриджит Бринк (Фото:US Embassy Moldova/www.flickr.com)

Война России против Украины не будет " скорой", но США готовы поддерживать Украину длительное время, заявила посол США в Украине Бриджит Бринк.

«Как дипломат с 25-летним опытом, я научилась не спекулировать по поводу будущего. Но я не думаю, что это будет быстрая война», — сказала Бринк в интервью Европейской правде, отвечая на вопрос о том, реально ли закончить войну в 2023 году.

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По ее словам, США готовы поддерживать Украину долго, если война не завершится и в следующем году.

«Мы это уже демонстрируем. Часть долгосрочной помощи, которую мы оказываем, будет работать годы и годы (…), чтобы помочь Украине построить такую армию, которая поможет ей защитить себя после того, как завершится этот конфликт», — сказала посол.

Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов заявлял, что к концу года интенсивность активных боевых действий снизится практически до нуля.

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