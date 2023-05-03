В США отреагировали на заявление Зеленского о том, что он узнал об утечке данных Пентагона из СМИ — CNN 3 мая, 12:20 Пентагон (Фото:defense.gov)

«Мы постоянно общаемся с нашими украинскими коллегами по ряду вопросов, в частности, по несанкционированному раскрытию информации, но мы не собираемся вдаваться в подробности этих частных обсуждений», — сказал американский чиновник.



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Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер в комментарии CNN заявил, что не может ответить на заявления Зеленского.

«Я не хочу говорить от имени президента Зеленского. …Соединенные Штаты, Министерство обороны, мы продолжаем тесно сотрудничать с Украиной и нашими международными союзниками и партнерами, чтобы обеспечить им необходимую помощь в безопасности, чтобы они могли защитить свою страну и вернуть свою суверенную территорию», — сказал Райдер.

В интервью The Washington Post Зеленский сказал, что не имел никаких разговоров с Белым домом по поводу масштабной утечки сверхсекретных материалов американской разведки.



6 апреля NYT сообщила, что в соцсетях распространяются секретные военные документы США за март, якобы содержащие оперативные отчеты и оценки возможностей украинской армии и планы США и НАТО по подготовке защитников Украины к контрнаступлению.