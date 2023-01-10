«Пахнет отчаянием». В Госдепе прокомментировали усиление влияния Пригожина в России 10 января, 08:04 Нэд Прайс (Фото:U.S. Department of State/www.flickr.com)

Представитель Госдепартамента США Нэд Прайс заявил, что усиление роли основателя ЧВК Вагнер Евгения Пригожина в России является признаком отчаяния, в котором находится Кремль в связи с неудачами в Украине.

«Ну, это определенно попахивает отчаянием. Это, безусловно, свидетельствует о том, что россияне все чаще обращаются ко все более радикальным средствам перебрасывания сил за пределы России в Украину. Сейчас десятки тысяч боевиков связаны не с российскими военными, а с группой Вагнера», — сказал он на брифинге.

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Прайс подчеркнул, что во многих случаях «вагнеровцы» были обвинены и осуждены за тяжкие преступления, насильственные преступления — убийства, изнасилования, но им пообещали помилование за участие в войне.

«Это само по себе отвратительно. Правозащитные группы осудили это. Мы указали на то, что это попахивает отчаянием. Это не изменит окончательный ход битвы», — сказал он.