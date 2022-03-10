«Смешная откровенная ложь». В США отреагировали на обвинения РФ в «лабораториях биологического оружия» 10 марта, 06:04 Цей матеріал також доступний українською Нед Прайс (Фото:Andrew Harnik/Pool via REUTERS)

США опровергли обвинения России в том, что Вашингтон руководит «лабораториями биологического оружия» в Украине. Там назвали эти заявления «смешными» и «откровенной ложью».

Об этом сообщает CNN.



Спикер Госдепартамента Нед Прайс сказал, что Россия «придумывает ложные поводы, пытаясь оправдать собственные ужасающие действия в Украине».

Представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что российские обвинения абсурдны и смешны.

«Нет ничего такого. Это классическая российская пропаганда», — заявил он.

Накануне пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки предупредила о возможном использовании химического оружия со стороны РФ.

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