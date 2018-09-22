22 сентября 2018, суббота

В США отложили введение санкций против компаний российского олигарха Дерипаски

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Олег Дерипаска

Олег Дерипаска

В США отложили введение санкций против компаний EN+ и РусАл российского олигарха Олега Дерипаски до 12 ноября 2018 года. Об этом сообщает Голос Америки со ссылкой на решение Министерства финансов США.

Отмечается, что компании обратились к правительству США об изменениях в структуре корпоративного управления, которые могут привести к значительным изменениям в контроле.

"Для того, чтобы иметь достаточное время на рассмотрение, мы продлеваем действие лицензий до 12 ноября", – говорится в заявлении Министерства финансов США.

Смотрите также

Напомним, 6 апреля 2018 США ввели санкции против семерых российских олигархов, 17 топ-чиновников и 12 российских компаний. Санкции предусматривают замораживание активов.

После чего акции алюминиевого гиганта Русал, основным владельцем которого является Олег Дерипаска, потеряли более 20%, пробив очередные исторические минимумы.

Хотите знать не только новости, но и что за ними стоит?

Читайте журнал Новое Время онлайн.
Подпишитесь прямо сейчас

Читайте 3 месяца за 59 грн
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Геополитика ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове