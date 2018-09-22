В США отложили введение санкций против компаний российского олигарха Дерипаски

В США отложили введение санкций против компаний EN+ и РусАл российского олигарха Олега Дерипаски до 12 ноября 2018 года. Об этом сообщает Голос Америки со ссылкой на решение Министерства финансов США.

Отмечается, что компании обратились к правительству США об изменениях в структуре корпоративного управления, которые могут привести к значительным изменениям в контроле.

"Для того, чтобы иметь достаточное время на рассмотрение, мы продлеваем действие лицензий до 12 ноября", – говорится в заявлении Министерства финансов США.

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Напомним, 6 апреля 2018 США ввели санкции против семерых российских олигархов, 17 топ-чиновников и 12 российских компаний. Санкции предусматривают замораживание активов.

После чего акции алюминиевого гиганта Русал, основным владельцем которого является Олег Дерипаска, потеряли более 20%, пробив очередные исторические минимумы.