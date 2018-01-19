В США осудили приговор оккупационного "суда" в Крыму украинскому активисту Балуху

В четверг, 18 января, временно поверенный в делах США при ОБСЕ Гарри Камиан заявил, что США осуждают решение так называемого "суда", подконтрольного оккупационным властям РФ в Крыму, который вынес приговор украинскому активисту Владимиру Балуху по обвинению в хранении боеприпасов, передает Укринформ.

"Мы с беспокойством отмечаем судилище оккупационной власти 16 января над украинским активистом Владимиром Балухом за беспочвенными обвинениями в хранении вооружения, чтобы отомстить за то, что он вывешивал украинские патриотические символы", - сказал Камиан на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене.

Он также заверил, что США полностью поддерживают суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины в пределах ее признанных границ.

"Мы не воспринимаем и никогда не признаем российской оккупации и ее заявлений об аннексии Крыма. Крымские санкции против России будут оставаться в силе, пока РФ не вернет полный контроль над полуостровом Украине", - подчеркнул дипломат.

Ранее сообщалось, что во вторник, 16 января, так называемый "суд", подконтрольный оккупационным властям РФ в Крыму, приговорил Балуха к трем годам и семи месяцам в колонии-поселении. Кроме того, его обязали выплатить штраф в размере 4,6 тысячи гривен.

Напомним, российские правоохранители обвиняют крымчанина Владимира Балуха в хранении боеприпасов. На чердаке его дома были обнаружены 90 патронов и несколько тротиловых шашек.

В августе 2017 года "суд" аннексированного Крыма вынес приговор: три года и семь месяцев колонии общего режима, а также штраф в размере 10 тыс. руб.

Во время рассмотрения апелляционной жалобы приговор Балуху отменили. Дело отправили на повторное рассмотрение. 1 декабря 2017 года Балуха отправили под домашний арест.

Защита Балуха и правозащитники утверждают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию – из-за размещенной на стене таблички и флага Украины во дворе его дома.