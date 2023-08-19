США обеспокоены сообщениями о ядерном сотрудничестве России и Северной Кореи 19 августа, 06:43 Белый дом (Фото:REUTERS/Molly Riley)

Администрация президента США Джо Байдена заявила, что Соединенные Штаты «обеспокоены» возможными последствиями сотрудничества Северной Кореи и России в сфере ракетно-ядерных технологий.

Об этом заявил советник по национальной безопасности США Джейк Салливан, сообщает The Guardian.

Его спросили относительно отчета Вашингтонского Центра стратегических и международных исследований о том, что последняя межконтинентальная баллистическая ракета Северной Кореи могла быть разработана при содействии российских ядерных технологий.

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Салливан ответил, что «с точки зрения этого конкретного отчета» о российских ракетных технологиях и ракетах Северной Кореи, администрация Байдена полагается на разведывательное сообщество США.

Но он также предупредил, что Россия стремится получить от Пхеньяна материал для боевых действий в Украине, и по аналогии другими странами, в частности Ираном, когда россияне спрашивают что-то, они обычно также предлагают определенный тип сотрудничества в сфере безопасности взамен.

«Поэтому это то, на что мы внимательно смотрим», — заявил Саливан.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на отчет вашингтонского Центра стратегических и международных исследований сообщало, что Россия может быть причастна к разработке межконтинентальной баллистической ракеты Северной Кореи Hwasong-18.

Он отметил, что визуальное сходство свидетельствует о том, что россияне, возможно, решили передать «усовершенствованную 50-тонную твердотопливную МБР Тополь-М, также известный как SS-27», в Северную Корею.

В администрации Байдена заявляли, что США, Япония и Южная Корея заключили новую договоренность по безопасности, которая обязывает три страны консультироваться друг с другом в случае кризиса безопасности или угрозы в Тихом океане.

Байден во время дневной пресс-конференции заявлял, что лидеры Японии и Южной Кореи будут иметь «горячую линию» для обмена информацией и поддержали «совместное обязательство поддерживать мир и стабильность в Тайваньском проливе».

«Мы вдвое уменьшаем обмен информацией, включая запуски [северокорейских] ракет и киберактивность, укрепляем наше сотрудничество в области обороны от баллистических ракет, и, что важно, мы все обязались быстро консультироваться друг с другом в ответ на угрозы кому-либо из наших стран из любого источника», — сказал Байден.

«Вместе мы будем отстаивать международное право, свободу судоходства и мирное разрешение споров», — добавил он.