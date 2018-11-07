07 ноября 2018, среда

В США обеспокоены экологическими угрозами, которые стали следствием российской агрессии в Украине

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В конце августа на севере оккупированного полуострова произошли выбросы на химическом предприятии
Фото: завод Крымский титан

В конце августа на севере оккупированного полуострова произошли выбросы на химическом предприятии

В США обеспокоены экологическими угрозами, ставшими следствием российской агрессии в Украине, говорится в сообщении Посольства США в Украине в Twitter.

"В Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды в войне и вооруженных конфликтах мы все еще обеспокоены вредными газами в Армянске, загрязнением воды из шахты Юнком и другими экологическими угрозами, вызванными конфликтом и российской агрессией", – говорится в сообщении.

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