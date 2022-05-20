«Культура страха». Разведка США не считает, что общественное мнение в РФ может заставить Путина прекратить войну — CNN 20 мая, 15:46 Цей матеріал також доступний українською Российский диктатор Владимир Путин (Фото:Sputnik/Sergei Guneev/Pool via REUTERS)

Разведка США не считает, что общественное мнение в РФ о войне против Украины сможет заставить российского диктатора Владимира Путина прекратить вторжение. Об этом сообщает СNN со ссылкой на неназванных чиновников.

Война России против Украины — главные события 20 мая

Чиновники сомневаются, что война и провал российских вооруженных сил в Украине может привести к отстранению Путина от власти, по крайней мере, в краткосрочной перспективе.

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«Культура страха может жить долго, даже если ты не популярен. А он (Путин — ред) популярен», — сообщил один из чиновников.

Также три источника отмечают, что Путин непосредственно участвует в повседневном управлении войсками РФ и принимает участие в принятии решений, которые в большинстве западных армий принимают офицеры низшего ранга.

«Очевидно, что он сам принимает решения. Похоже, он не слишком полагается даже на экспертов в правительстве или кабинете министров», — сказал высокопоставленный представитель НАТО.

Ранее СМИ сообщали, что Путин настолько лично вовлечен в войну против Украины, что принимает оперативные и тактические решения на уровне полковника или бригадного генерала.

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