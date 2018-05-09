В США назвали сроки восстановления санкций против Ирана

По истечении 180-дневного периода санкции будут восстановлены в полной мере

Санкции США в отношении Ирана будут восстановлены в 180-дневный срок со дня объявления президентом Дональдом Трампом решения о выходе Штатов из ядерной сделки с Тегераном, сообщает пресс-служба Министерства финансов США.

Действие ограничений будет возобновлено в срок от 90 до 180 дней.

При этом подчеркивается, что сама работа по восстановлению ограничений начнется немедленно.

Как сообщает Управление по контролю за иностранными активами (OFAC), с 6 августа будет возобновлено действие запрета на покупку долларов правительством Ирана, санкций против торговли золотом и другими драгоценными металлами, против покупки или продажи алюминия, стали, угля, программного обеспечения для промышленных производств, ограничений на существенные транзакции, связанные с покупкой иранского риала, а также на операции с суверенным долгом Ирана. Также вступят в силу санкции против иранского автопрома. Кроме того, после этого периода будут отозваны разрешения на импорт в США иранских ковров и продовольствия.

С 4 ноября, по истечению 180-дневного срока, будет восстановлено действие санкций против судоходного и судостроительного сектора в Иране, ограничения на нефтяные и нефтехимические транзакции с иранскими государственными компаниями, санкции против иностранных банков за работу с Центробанком Ирана.

Напомним, что 8 мая президент США Дональд Трамп заявил о выходе из соглашения по ядерной программе Ирана и анонсировал новые санкции против иранского режима.

Историческая сделка по иранской ядерной программе от 2015 года предусматривает снятие части санкций с Ирана в обмен на ограничение его возможностей по обогащению и хранению ядерных материалов.

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