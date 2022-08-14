В Вашингтоне мужчина въехал в баррикаду возле Капитолия, открыл стрельбу в воздух и застрелился 14 августа, 18:37 Купол здания Капитолия США (Фото:REUTERS/Erin Scott)

В Вашингтоне в воскресенье, 14 августа, мужчина въехал в баррикаду возле Капитолия, затем открыл стрельбу в воздух и застрелился.

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на полицию.

Инцидент произошел приблизительно в 4 утра по местному времени.

В полиции уточнили, что мужчина врезался в баррикаду, а когда он вышел из машины, автомобиль загорелся. Затем неизвестный сделал несколько выстрелов в воздух и застрелился, когда подошли правоохранители.

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Власти не считают, что он преследовал кого-то из членов Конгресса. Палата представителей и Сенат находятся на каникулах, и в комплексе Капитолия в это время работает небольшое количество сотрудников.

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