У администрации Байдена есть три варианта завершения войны в Украине: только один поддерживает Зеленский — WP 22 декабря, 13:13 Владимир Зеленский и Джо Байден на брифинге в Белом доме 21 декабря 2022 года (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)

В администрации президента США Джо Байдена обсуждали три варианта завершения войны РФ против Украины. Каждая из них имеет сторонников, но только одну поддерживает президент Владимир Зеленский, сообщает Washington Post.



Первый вариант включает предложения украинского президента, которые тот озвучил в прошлом месяце. Он предусматривает выход России со всей территории Украины, включая Крым и районы Донбасса, захваченные ею в 2014 году.

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Второй вариант предусматривает отход к линиям 2014 года, а третий предполагает вывод российских войск из Донбасса, но не из Крыма.

По данным издания, по поводу последних двух вариантов Зеленский дал понять, что не поддержит их, отметив, что мир может наступить только тогда, когда российские оккупанты отступят со всей захваченной ими территории.

Высокопоставленный чиновник рассказал, что в ходе личной встречи Байден спросил «текущие мысли Зеленского о том, как это должно выглядеть». При этом чиновник признал, что «на данный момент это своего рода академическая дискуссия», поскольку нет никаких признаки того, что Россия заинтересована в переговорах.

21 декабря президент Украины Владимир Зеленский отправился в Вашингтон с неанонсированной поездкой, которая стала его первым зарубежным визитом с начала полномасштабного вторжения РФ.

Там он встретился с главой Белого дома Джо Байденом, а также выступил с речью перед Конгрессом США. В этот день США объявили о помощи Украине на 1,85 милларда долларов, которая впервые включает ЗРК Patriot.