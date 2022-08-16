«Не военный». В США больше претендентов на пост главы РФ, чем у Путина скамья запасных своих преемников — Давыдюк

16 августа, 18:26
Эксклюзив НВ
Российский диктатор Владимир Путин (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov)

Российский диктатор Владимир Путин (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov)

Политолог Николай Давидюк считает, что у США достаточно кандидатов на пост президента Российской Федерации после ухода от власти диктатора Владимира Путина.

«В Штатах скамья запасных, кто может стать [главой России] вместо Путина больше, чем у Путина ряд запасных своих преемников», — отметил Давыдюк в эфире Радио НВ, комментируя предположение о том, что в США не спешат признать Путина военным преступником, а Россию — страной спонсором терроризма, ведь в Вашингтоне опасаются прихода более кровавого диктатора.

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По мнению политолога, Запад понял, что не хочет видеть руководителем РФ военного: «Это та смесь, которая дает очень неожиданные и негативные результаты».

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Также Давидюк убежден, что Россия уже проиграла войну против Украины.

«Количество санкций, наложенных на них, не то, что россиян испугало. Оно Китай испугало. Штаты сегодня, положив на Россию лопатки, уже пугают Китай, что и с ними может быть аналогичная история. Россия стала ролевой моделью наказания Китая за возможное нападение на Тайвань», — объяснил политолог.

https://www.youtube.com/watch?v=TABPquvx9E4
Редактор: Юлия Козина

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Теги:   США Россия Владимир Путин Китай Россия-США Диктатор Преемник Радио НВ Война России против Украины Николай Давидюк

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