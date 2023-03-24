Блинкен допустил, что Украина не все территории будет возвращать военным путем 24 марта, 11:26 Энтони Блинкен (Фото:REUTERS/Michael A. McCoy)

Государственный секретарь США Энтони Блинкен допустил, что Украина не все свои территории будет возвращать военным путем, возможна и дипломатия.

Об этом сообщает France24.

«Я думаю, что в Украине будет территория, за которую украинцы полны решимости сражаться на земле, возможно, будет территория, которую они решат вернуть другими способами», — сказал Блинкен в Конгрессе.

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Таким образом он ответил на вопрос представителя Республиканской партии Криса Стюарта, который спросил, поддерживают ли США президента Украины Владимира Зеленского в стремлении вернуть Крым.

Блинкен подчеркнул, что «это должны быть украинские решения о том, каким они хотят видеть свое будущее и как это соотносится с суверенитетом, территориальной целостностью и независимостью страны».

«Чего мы не хотим, так это того, чтобы это урегулировалось в таком месте и таким образом, чтобы россияне просто перегруппировались, перевооружились, а затем снова атаковали», — сказал он.

В декабре Энтони Блинкен заявлял, что, по мнению США, российские власти не заинтересованы в переговорах для окончания войны против Украины.

«В дипломатии всегда есть смысл, если стороны, о которых идет речь, а в данном случае Россия, действительно заинтересованы в содержательной дипломатии. Мы же наблюдаем, по крайней мере, в последнее время, прямо противоположное», — заявил Блинкен.