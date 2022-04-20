«Была некоторая надежда». В Госдепе допускают, что страны НАТО могут помочь с эвакуацией мирных жителей из Мариуполя 20 апреля, 17:28 Цей матеріал також доступний українською Замгоссекертаря США Виктория Нуланд (Фото:REUTERS/Yiannis Kourtoglou)

Замгоссекертаря США Виктория Нуланд допустила, что в эвакуации мирных жителей и раненых солдат из осажденного Мариуполя могут участвовать страны-союзники НАТО.

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«Была некоторая надежда», что российские военные могут разрешить безопасный проход для мирных жителей и раненых солдат из Мариуполя, заявил она в комментарии СNN.

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С точки зрения Нуланд «если это произойдет, к этому будут привлечены союзники по НАТО». Однако эти планы «ранее несколько раз проваливались», сказала она.

Замгоссекретаря США подчеркнула, что осада Мариуполя свидетельствует «о жестокости этой войны» и военных преступлениях, которые совершает российский диктатор Владимир Путин.

Ранее сообщалось, что украинским властям удалось достичь предварительных договоренностей с российскими оккупантами о гуманитарном коридоре из Мариуполя на 20 апреля.

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