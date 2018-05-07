WSJ: В США намерены опубликовать доказательства вмешательства России в выборы президента с помощью Facebook

Представители Комитета по разведке Сената США анонсировали публикацию громких рекламных постов, с помощью которых осуществлялась манипуляция во время выборов президента Америки в 2016 году, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источник.
Как сообщает издание, демократы могут опубликовать более 3 тысяч таких объявлений.
В течение нескольких дней они получат окончательные экземпляры рекламных публикаций и поделятся ими с общественностью, сообщает представитель Демократической партии из Калифорнии Адам Шифф.
Сотрудники Facebook подчеркнули, что рекламные объявления купило агентство интернет-исследований, связанное с Россией.
В отчете Facebook не найдено никаких доказательств сговора между президентом Дональдом Трампом и российскими властями.
Facebook попал в поле зрения после прецедента влияния российской рекламы на выборы 2016 года.
Напомним, что социальная сеть Facebook признала, что она нашла 470 учетных записей, связанных с Российской Федерацией.
Facebook также обращает внимание на нецелевое использование данных Cambridge Analytica. Представители социальной сети отмечают, что данные 87 млн пользователей были выданы британской исследовательской фирме незаконно.
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