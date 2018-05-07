WSJ: В США намерены опубликовать доказательства вмешательства России в выборы президента с помощью Facebook

В отчете Facebook не найдено никаких доказательств сговора между президентом Дональдом Трампом и российскими властями

Представители Комитета по разведке Сената США анонсировали публикацию громких рекламных постов, с помощью которых осуществлялась манипуляция во время выборов президента Америки в 2016 году, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источник.

Как сообщает издание, демократы могут опубликовать более 3 тысяч таких объявлений.

В течение нескольких дней они получат окончательные экземпляры рекламных публикаций и поделятся ими с общественностью, сообщает представитель Демократической партии из Калифорнии Адам Шифф.

Сотрудники Facebook подчеркнули, что рекламные объявления купило агентство интернет-исследований, связанное с Россией.

В отчете Facebook не найдено никаких доказательств сговора между президентом Дональдом Трампом и российскими властями.

Facebook попал в поле зрения после прецедента влияния российской рекламы на выборы 2016 года.

Напомним, что социальная сеть Facebook признала, что она нашла 470 учетных записей, связанных с Российской Федерацией.

Facebook также обращает внимание на нецелевое использование данных Cambridge Analytica. Представители социальной сети отмечают, что данные 87 млн ​​пользователей были выданы британской исследовательской фирме незаконно.