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В Совфеде РФ отреагировали на планы США направить в Черное море военный корабль

Сегодня, 14:45
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В Совфеде РФ признали, что корабли США имеют полное право находиться в Черном море

В Совете Федерации РФ заявили, что присутствие американского военно-морского флота в Черном море "усилит напряженность в регионе".

Об этом сказал глава комитета по международным делам Константин Косачев, комментируя сообщение о планах США направить туда военный корабль в ответ на агрессию России против украинских моряков в районе Керченского пролива.

"Американское военное присутствие может лишь усилить (и точно усилит) напряженность в регионе, даже с учетом того, что оно носит лишь символический характер", - цитирует Косачева ТАСС.

При этом он признал, что США имеют на это полное право.

"Военные корабли нечерноморских государств в мирное время могут находиться в Черном море не более 21 дня. Так что формально никаких препятствий для захода американских судов в Черное море нет", - добавил он.

Ранее сообщалось, что после российской военной агрессии против ВМС Украины США готовятся направить в Черное море военный корабль.

Напомним, 25 ноября в районе Керченского пролива российские силовики незаконно захватили два украинских катера Бердянск и Никополь, а также рейдовый буксир Яны Капу, следовавшие в порт Мариуполя.

На борту украинских судов находились 24 военнослужащих ВМС ВС Украины.

ФСБ обвинила украинских моряков в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ".

В свою очередь Украина эти обвинения отвергает, заявляя, что они действовали в рамках закона.

Согласно данным Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, Россия атаковала и захватила украинские военные корабли в международных водах Черного моря.

После событий в Керченском проливе президент Украины Петр Порошенко ввел военное положение на 30 дней в таких областях, как Винницкая, Луганская, Донецкая, Запорожская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Черниговская, Херсонская, а также во внутренних водах Азово-Керченской акватории.

Реконструкция событий в Керченском проливе

Военное положение: текст документа

Военное положение в Украине: все, что нужно знать

Теги:   Российские военные провокации Черное море Россия США

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