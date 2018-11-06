В Совете Европы призвали украинскую власть обеспечить права переселенцев на выборах

В Совете Европы призвали Украину полностью обеспечить переселенцам право участвовать в выборах.
Об этом шла речь в первый день 35-й сессии Конгресса местных и региональных властей Совета Европы, которая проходит 6-8 ноября в Страсбурге, сообщает Укринформ.
"В Украине количество внутренне перемещенных лиц, выехавших из районов, охваченных внешней военной интервенцией, а также в меньшем масштабе после нелегальной аннексии Россией Крыма, составляет почти 1,7 млн человек. Многие из них находятся в очень тяжелом положении по соблюдению своих прав, в частности, относительно своих прав голосовать в 2014 году на парламентских выборах и в 2015-м на местных", - сказано в принятом на конгрессе докладе нидерландского политика Йоса Винена.
В докладе отмечается, что у внутренне перемещенных лиц в Украине должна быть фактическая возможность участвовать в выборах, в частности, путем устранения препятствий, связанных с чрезмерными требованиями получения регистрации по месту жительства.
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