22 октября 2018, понедельник

В Совбезе РФ заявили о готовности устранить взаимные претензии по ракетному договору

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Джон Болтон и Николай Патрушев

Джон Болтон и Николай Патрушев

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что Москва готова к совместной с США работе по устранению взаимных претензий по выполнению условий договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД), заключенного СССР и США в 1987 году. 

Об этом он заявил после встречи с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном во время его визита в Москву, передает ТАСС.

По словам Патрушева, выход США из ракетного договора является "серьезным ударом для всей международно-правовой системы нераспространения".

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Напомним, что президент США Дональд Трамп расторгнул договор с РФ о ликвидации ракет средней и малой дальности. Но допустил повторное заключение договора с РФ и Китаем.

В ответ в МИД РФ заявили, что главный мотив расторжения договора – мечта США об однополярном мире.

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