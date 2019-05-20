В Совбезе ООН отказались рассматривать закон об украинском языке по требованию России Вчера, 23:10 2468 Цей матеріал також доступний українською Постоянное представительство Украины при ООН Постоянное представительство Украины при ООН

На заседании в понедельник, 20 мая, Совет безопасности ООН отказался по требованию России рассматривать закон об украинском языке.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Согласно сообщению, члены Совбеза ООН не включили украинский вопрос в повестку дня. «За» проголосовали пять представителей, «против» — шесть, четверо — воздержались.

Перед началом заседания представители Франции, Германии, США, Бельгии, Польши заявили, что инициированный РФ вопрос является попыткой давления на Украину.

Напомним, что Россия инициировала экстренную встречу Совбеза ООН в связи с принятием в Украине закона о языке.

По мнению Москвы, закон противоречит букве и духу Минских договоренностей, которые были одобрены СБ ООН.

25 апреля Верховная Рада проголосовала за проект закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного.