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В Совбезе ООН отказались рассматривать закон об украинском языке по требованию России

Вчера, 23:10
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В Совбезе ООН отказались рассматривать закон об украинском языке по требованию России - фото

Постоянное представительство Украины при ООН

На заседании в понедельник, 20 мая, Совет безопасности ООН отказался по требованию России рассматривать закон об украинском языке.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Согласно сообщению, члены Совбеза ООН не включили украинский вопрос в повестку дня. «За» проголосовали пять представителей, «против» — шесть, четверо — воздержались.

Перед началом заседания представители Франции, Германии, США, Бельгии, Польши заявили, что инициированный РФ вопрос является попыткой давления на Украину.

Напомним, что Россия инициировала экстренную встречу Совбеза ООН в связи с принятием в Украине закона о языке.

По мнению Москвы, закон противоречит букве и духу Минских договоренностей, которые были одобрены СБ ООН.

25 апреля Верховная Рада проголосовала за проект закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного.

Теги:   Украина-Россия Совет Безопасности

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