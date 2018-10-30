В Совбезе ООН отказались от предложения РФ заслушать доклад главы "ЦИК ЛНР"

Во вторник, 30 октября, члены Совета Безопасности ООН отклонили предложение РФ пригласить для участия в заседании по Украине представителя террористических организаций "ДНР" и "ЛНР".

Как сообщили в пресс-центре ООН, Россия предложила пригласить на заседание Совбеза ООН Елену Кравченко – "главу" так называемого "ЦИК ЛНР".

"Совбез отклонил предложение: 7 - против, 7 воздержались, 1 – за", - говорится в сообщении.

#Россия предложила пригласить на заседание Совбеза Елену Кравченко - главу ЦИК так называемой "ЛНР" - непризнанного образования на востоке Украины. #Совбез отклонил предложение: 7 - против, 7 воздержались, 1 - за. — Служба новостей ООН (@UN_News_RU) October 30, 2018

Напомним, что боевики "ДНР/ЛНР" приняли решения о проведении так называемых выборов "глав" и "депутатов парламентов" 11 ноября 2018 года. Это решение было принято после убийства главаря "ДНР" Александра Захарченко в оккупированном Донецке.

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Президент Украины Петр Порошенко исключил проведение объявленных "выборов". По его словам, местные выборы на временно оккупированном Донбассе могут пройти только после вывода российских войск и создания там надлежащих условий безопасности.