30 октября 2018, вторник

В Совбезе ООН отказались от предложения РФ заслушать доклад главы "ЦИК ЛНР"

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В Совбезе отклонили предложение РФ
Фото: UKR Mission to UN ‏ via Twitter

В Совбезе отклонили предложение РФ

Во вторник, 30 октября, члены Совета Безопасности ООН отклонили предложение РФ пригласить для участия в заседании по Украине представителя террористических организаций "ДНР" и "ЛНР".

Как сообщили в пресс-центре ООН, Россия предложила пригласить на заседание Совбеза ООН Елену Кравченко – "главу" так называемого "ЦИК ЛНР".

"Совбез отклонил предложение: 7 - против, 7 воздержались, 1 – за", - говорится в сообщении.

Напомним, что боевики "ДНР/ЛНР" приняли решения о проведении так называемых выборов "глав" и "депутатов парламентов" 11 ноября 2018 года. Это решение было принято после убийства главаря "ДНР" Александра Захарченко в оккупированном Донецке.

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