Женщина впервые стала членом военного комитета НАТО Сегодня, 07:37 Цей матеріал також доступний українською Oana Lungescu/Twitter В состав военного комитета НАТО входят начальники генштабов стран — членов блока. Oana Lungescu/Twitter

Контр-адмирал вооруженных сил Норвегии Луиз Дедичен стала первой женщиной в составе военного комитета НАТО.

Об этом сообщила официальный представитель альянса Оана Лунгеску Twitter.



«Поздравляем контр-адмирала Луиз Дедичен из Норвегии — первую женщину в военном комитете НАТО», — написала она.

В состав военного комитета НАТО входят начальники генштабов стран — членов блока. Комитет консультирует другие органы организации и предоставляет рекомендации по военной стратегии.