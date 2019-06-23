Женщина впервые стала членом военного комитета НАТО
Сегодня, 07:37
Контр-адмирал вооруженных сил Норвегии Луиз Дедичен стала первой женщиной в составе военного комитета НАТО.
Об этом сообщила официальный представитель альянса Оана Лунгеску Twitter.
«Поздравляем контр-адмирала Луиз Дедичен из Норвегии — первую женщину в военном комитете НАТО», — написала она.
В состав военного комитета НАТО входят начальники генштабов стран — членов блока. Комитет консультирует другие органы организации и предоставляет рекомендации по военной стратегии.