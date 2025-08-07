Фактическое признание оккупированных территорий. СМИ раскрыли детали «очень выгодного предложения» США Путину по Украине

США якобы предложили Владимиру Путину признать российскими захваченные территории Украины на 49 или 99 лет (Фото: REUTERS/Anton Vaganov)

В ходе визита спецпредставителя США Стива Уиткоффа в РФ в среду, 6 августа, Москва якобы получила от администрации США «очень выгодное предложение».

Об этом в четверг, 7 августа, пишет польское издание Onet со ссылкой на источники.

Утверждается, что ключевые пункты предложения состоят в следующем:

Прекращение огня в Украине, а не мирное соглашение;

Фактическое признание территориальных завоеваний России ( путем отсрочки обсуждений вопроса на 49 или 99 лет);

Снятие большинства санкций, введенных против России, а в долгосрочной перспективе и возобновление энергетического сотрудничества, то есть импорта российского газа и нефти.

В пакете нет гарантии нерасширения НАТО;

Москва также не получила обещания прекратить военную поддержку Украины.

Однако, как утверждает Onet, этот последний пункт российская сторона якобы принимает.

29 июля президент США Дональд Трамп заявил, что у российского диктатора есть 10 дней, до 8 августа, на прекращение огня в Украине, иначе США введут дополнительные санкции против Москвы и вторичные ограничения для стран, которые покупают российскую нефть.

1 августа Трамп подтвердил, что США введут санкции против России, если она не захочет прекращать войну до 8 августа. При этом Трамп предположил, что Путин «достаточно хорошо разбирается в санкциях» и знает, как их избежать.

Также американский президент заявлял, что решит, что делать с ультиматумом после того, как из Москвы вернется его спецпосланник Стив Уиткофф.

В среду, 6 августа, состоялась встреча спецпредставителя президента США Уиткоффа и российского диктатора Путина. Она длилась около трех часов.

В тот же день президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Трампом. В переговорах также принимали участие европейские лидеры. По словам президента, общая позиция Украины и партнеров абсолютно четкая: война должна завершиться.

Впоследствии Трамп сказал, что есть большая вероятность его личной встречи с российским диктатором «очень скоро». Он также выразил надежду, что в ближайшей перспективе могут состояться и трехсторонние переговоры с участием президента Украины.

В четверг, 7 августа, помощник российского диктатора Юрий Ушаков заявил, что место проведения встречи Путина и президента США уже якобы согласовано, переговоры состоятся в ближайшие дни.