В Швеции экс-работника Службы безопасности обвиняют в шпионаже в пользу РФ 12 ноября, 05:30 Два гражданина Швеции, вероятно, были российскими шпионами (Фото:REUTERS / Ints Kalnins)

Шведские прокуроры обвиняют двух граждан в шпионаже в пользу России. Один из фигурантов работал в Службе безопасности Швеции (SAPO) в период с 2014 по 2015 год, а также служил в шведских вооруженных силах.

Об этом сообщает Bloomberg.



Объявление обвинений стало результатом завершения расследования, которое длилось с 2017 года. Вероятно, сбором секретной информации для Главного разведывательного управления РФ занимался экс-работник Службы безопасности Швеции и бывший военный.

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Как отметил главный прокурор по делу Пер Линдквисте, данная информация в руках другого государства «может нанести вред Швеции».

Один из фигурантов дела был взят под стражу в сентябре, а другой – в ноябре.

Мужчинам грозит пожизненное заключение при осуждении. В Швеции оно предусматривает не менее 20-25 лет тюрьмы.