Глава Минобороны Словакии сообщил, изменилась ли позиция страны по поставкам Украине оружия

7 октября, 19:30
Министр обороны Словакии Роберт Калиняк повторил, что его страна не будет предоставлять Украине оружие (Фото: Robert Kaliňák/Facebook)

Министр обороны Словакии Роберт Калиняк заявил, что его страна не изменит свою позицию и не будет посылать Украине оружие. Об этом он отметил во время пресс-конференции во вторник, 7 октября, пишет Aktuality.

«Мы верны тому, что всегда говорим. Мы четко заявили, что больше не будем предоставлять оружие и подобные вещи Украине, но будем продолжать оказывать нелетальную, то есть гуманитарную помощь отдельным государствам, и этого мы придерживаемся», — отметил Калиняк.

Он сообщил, что часть 14-го пакета помощи Украине уже готова, и также рассматривается подготовка 15-го пакета. По словам министра, он должен включать то, что может помочь рядовым гражданам Украины. Калиняк упомянул об энергетической инфраструктуре, а также заявил о возможности отправки дополнительных комплектов для разминирования Bozena.

Ранее 6 октября во время Международного форума оборонных индустрий в Киеве Роберт Калиняк сообщил о подготовке нового пакета поддержки Украины, в рамках которого будет предоставлена инженерная и противоминная помощь.

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль сообщал, что подписал со словацким коллегой соглашение о передаче Украине оборудования и техники нелетального назначения. Словакия бесплатно предоставит Украине машины для разминирования Bozena, транспорт, комплексы разминирования и средства медицинской эвакуации.

С начала полномасштабного вторжения Словакия предоставила Украине 13 пакетов военной помощи. Однако 8 ноября 2024 года после утверждения парламентом Словакии нового состава правительства во главе с Робертом Фицо, 14-й пакет помощи Украине был заблокирован. При этом чиновники заявляли, что не будут блокировать поставки оружия и боеприпасов от частных словацких производителей.

При этом предыдущее правительство страны во главе с Эдуардом Хегером передавало Украине боеприпасы, танки, С-300 и даже парк самолетов МиГ-29.

