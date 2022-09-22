«Сложное политическое положение». Мобилизация в России закончится свержением Путина — Минобороны Словакии 22 сентября, 10:55 Ярослав Надь (Фото:facebook.com/JaroNadPublic)

Министр обороны Словакии Ярослав Надь резко осудил мобилизацию в России и заявил, что она закончится свержением российского диктатора Владимира Путина.

Об этом сообщает Еuractiv.

«Призвав в армию сыновей российских матерей, он поставит себя в сложное политическое положение, и я предполагаю, что это закончится свержением Владимира Путина с поста президента РФ», — сказал он.

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По словам министра, выступление Путина было «жалким».

Надь заявил, что «референдумы» на территории Украины — это только предлог для будущих заявлений страны-агрессора о «нападении» украинцев на «российскую землю».

21 сентября кремлевский диктатор Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в РФ.



Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в ходе частичной мобилизации будет призвано 300 тысяч резервистов. Мобилизационный ресурс России он оценил почти в 25 миллионов человек.



20 сентября марионетки Кремля в ОРДЛО объявили даты своих псевдореферендумов. Боевики «Л/ДНР» заявили, что фейковое голосование пройдет с 23 по 27 сентября. Подконтрольные Кремлю марионеточные «власти» Херсонской области заявили о планах провести «референдум» о «вхождении» в состав России в эти же дни. Псевдореферендум на 23−27 сентября оккупанты запланировали и в Запорожской области.

Заявления прозвучали вскоре после стремительного контрнаступления защитников Украины: 14 сентября в Минобороны сообщали, что с 6 сентября (за неделю) ВСУ освободили 388 населенных пунктов и около 8,5 тыс. кв. км только в Харьковской области.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак назвал шантаж России по поводу проведения «референдумов» на временно оккупированных территориях страхом разгрома. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что псевдореферендумы, которые Россия пытается организовать на захваченных территориях, ничего не изменят.

Также Госдума РФ ввела в Уголовный кодекс понятия «мобилизация», «военное положение», «вооруженный конфликт». Теперь в России будут наказываться за дезертирство, неявку на службу и добровольную сдачу в плен.

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