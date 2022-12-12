В Словакии начал работу центр по ремонту крупной военной техники для Украины 12 декабря, 12:20 Гаубица Panzerhaubitze 2000 (Фото:REUTERS/Wolfgang Rattay)

В Словакии начал работу центр по ремонту крупной военной техники для ВСУ.

Об этом сообщает Bild.

По словам бригадного генерала, председателя спецштаба по Украине в Минобороны Германии Кристиана Фройдинга, с помощью нового ремонтного центра вблизи границы Словакии с Украиной правительства и оружейная промышленность хотят обеспечить дальнейшее использование тяжелых вооружений для отражения агрессивной войны России.

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Немецкая танкостроительная компания Krauss-Maffei Wegmann организовывает в регионе ремонт крупной техники, которая была изношена или повреждена в боях в Украине, таких как самоходные гаубицы Panzerhaubitze 2000.

Правовой основой «хаба» стало межправительственное соглашение между Словакией и Германией.

В ноябре стало известно, что Германия решила создать в Словакии центр технического обслуживания для ремонта военной техники, переданной Украине для борьбы с войсками РФ.

Также Германия планирует обучить около 5000 украинских военнослужащих в рамках учебной тренировочной миссии ЕС. Это планируют осуществить к июню следующего года.