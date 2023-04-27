Пугает «третьей мировой войной». Кандидат в премьеры Словакии выступил против помощи Украине и ее вступления в НАТО 27 апреля, 10:15 Роберт Фико (Фото:SlobodnaEuropa Eu/www.flickr.com)

Экс-премьер-министр Словакии Роберт Фико, который может вернуться к власти в конце этого года, заявил, что он против поставок оружия Украине.

Об этом сообщает Bloomberg.

Партия Фико Smer лидирует в Словакии в опросах перед выборами, которые должны состояться в сентябре.

По его словам, он также наложит вето на якобы «бессмысленные» санкции против России, которые «вредят» странам-членам ЕС.

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«Я не хочу поставлять летальное оружие Украине только ради хорошего имиджа среди западных стран», — сказал он.

На этой неделе Фико встретился с послами США, Великобритании и ЕС, чтобы рассказать о своих внешнеполитических целях.Он заявил им, что если он вернется на свой пост, Словакия не поддержит заявку Украины на вступление в НАТО, потому что, по его словам, эта «самая большая глупость» сделает конфликт глобальным.

«Принятие Украины в НАТО означало бы начало третьей мировой войны, и поэтому у нас есть серьезная проблема с этим», — сказал Фико.

По его словам, «мирные переговоры» должны состояться сейчас, пока не погибло еще больше людей.

«Завтрашние мирные переговоры могут привести к тому, что Украина получит гораздо больше, чем за шесть месяцев», — сказал он.

Нынешнее правительство в Братиславе поставляло Украине боеприпасы, истребители, машины пехоты и систему С-300. Словакия также поддержала все санкции против России.