Желающих было больше. Президент Словакии разрешила семи добровольцам участвовать в боевых действиях на стороне Украины 12 января, 11:05 Зузана Чапутова (Фото:www.facebook.com/zcaputova)

Президент Словакии Зузана Чапутова разрешила первым семи словакам участвовать в боевых действиях на стороне Украины.

Об этом сообщает Pravda.

«Даже первые словаки вступили в борьбу против российского агрессора. Офис главы государства разрешил уехать семерым, хотя желающих было в разы больше», — говорится в сообщении.

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По словам генерала в отставке Павла Мачека, Чапутова из соображений безопасности не пустила большинство граждан, желающих помочь защищать Украину.

12 декабря Словакия выразила свою готовность передать на нужды ВСУ свои истребители МиГ-29. Этот вопрос уже обсуждался с президентом Владимиром Зеленским.