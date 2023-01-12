Желающих было больше. Президент Словакии разрешила семи добровольцам участвовать в боевых действиях на стороне Украины

12 января, 11:05
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Зузана Чапутова (Фото:www.facebook.com/zcaputova)

Зузана Чапутова (Фото:www.facebook.com/zcaputova)

Президент Словакии Зузана Чапутова разрешила первым семи словакам участвовать в боевых действиях на стороне Украины.

Об этом сообщает Pravda.

«Даже первые словаки вступили в борьбу против российского агрессора. Офис главы государства разрешил уехать семерым, хотя желающих было в разы больше», — говорится в сообщении.

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По словам генерала в отставке Павла Мачека, Чапутова из соображений безопасности не пустила большинство граждан, желающих помочь защищать Украину.

12 декабря Словакия выразила свою готовность передать на нужды ВСУ свои истребители МиГ-29. Этот вопрос уже обсуждался с президентом Владимиром Зеленским.

https://www.youtube.com/watch?v=IMNGQbnGXek
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Словакия Добровольцы Война России против Украины

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