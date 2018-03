В сирийском Арбине авиация напалмом уничтожила 37 мирных жителей - волонтеры

В сирийском Арбине 37 мирных жителей погибли в результате атаки авиации правительства Башара Асада при поддержке российской авиации, сообщает DPA со ссылкой на организацию Белые каски.

Авиация сбросила термитные бомбы на подземное укрытие в городе Арбин в районе Восточной Гуты в пятницу, 23 марта.

"Ужасная резня в Арбине. По меньшей мере 37 гражданских сгорели от напалма... Большинство погибших - женщины и дети", - сообщили Белые каски в Twitter.

A horrific massacre 37 cibvilians burned to death by Napalm weapons attack targeted a shelter in #Arbin city in #EasternGhouta. Most of the victims were women and children. #EasternGhouta #Syria pic.twitter.com/dJmDTyzLix