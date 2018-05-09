В Сирии сообщили о двух погибших в результате израильского удара

Погибшими оказались муж и жена из города Шейх-Мискин в сирийской провинции Даръа

Жертвами ракетного удара Израиля по пригороду Дамаска стали два человека, сообщает сирийское национальное агентство SANA со ссылкой на медицинский источник.

По данным агентства, погибшими оказались муж и жена из города Шейх-Мискин в сирийской провинции Даръа.

Ранее сообщалось, что военные Израиля выпустили несколько ракет по позициям сирийской армии недалеко от столицы Сирии Дамаска. По предварительным данным, силы противовоздушной обороны Сирии сбили две ракеты.

Напомним, что накануне израильские силы обороны были приведены в состояние "чрезвычайной готовности к нападению".

Атака Израиля против Сирии совпала с объявлением президента США Дональда Трампа о выходе из соглашения по иранской ядерной программе. Давний враг Ирана Израиль поддержал Вашингтон в этом решении.