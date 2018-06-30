В Сирии повстанцы отвергли условия России о прекращении огня в провинции Дараа

По данным ООН, 160 тысяч человек в провинции вынуждены спасаться бегством

Переговоры между представителями российской армии и оппозиционными режиму Башара Асада вооруженными группировками о прекращении боев в провинции Дараа на юго-западе Сирии завершились безрезультатно. Между тем правительство продолжает возвращать контроль над провинцией.

Об этом сообщает DW.

Представитель оппозиционных групп назвал условия россиян "унизительными". По его словам, от повстанцев требовали сдаться.

Ранее один из участников переговоров отметил, что россияне требовали, чтобы повстанцы вместе с семьями выехали в районы на северо-западе Сирии, которые все еще находятся под контролем оппозиции, или же признали возвращение власти сирийского правительства. Повстанцы отклонили возможность возвращения сирийской армии, зато предложили предоставить доступ к удерживаемым районам российской военной полиции и восстановить гражданские институты.

Переговоры проходили при посредничестве Иордании, на границе с которой расположена провинция Дараа.

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Между тем сирийская армия вошла в еще несколько городов провинции, продолжились бомбардировки. В ночь на 30 июня самолеты совершили 32 вылета и нанесли авиаудары по девяти городах.

Во время наступления сирийской армии в провинцию Дараа, которое началось 19 июня, погибли около ста гражданских лиц. По данным ООН, 160 тысяч человек в провинции вынуждены были спасаться бегством.

После интенсивной бомбардировки в субботу стало известно, что ряд населенных пунктов на юго-западе Сирии, которые были окружены правительственными войсками, после переговоров с ними признал юрисдикцию сирийского правительства.