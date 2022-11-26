По базе США в Сирии нанесли ракетный удар

26 ноября, 03:29
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al-Shaddadi (Фото:atlanticcouncil.org)

al-Shaddadi (Фото:atlanticcouncil.org)

Вечером 25 ноября по американской базе в Сирии нанесли ракетный удар. В результате атаки никто не пострадал.

Об этом сообщили в Центральном командовании Вооруженных Сил США.

"Две ракеты были нацелены на силы коалиции на патрульной базе США в Аль- Шаддаде , Сирия. В результате атаки никто не пострадал, имуществу также не был нанесен ни один вред», — говорится в публикации.

Видео дня

https://twitter.com/CENTCOM/status/1596277600036470784?s=20&t=D1kSQwp09CApLiEkMFGJTw
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В командовании заявили, что атака поставила под угрозу силы коалиции и мир и стабильность в регионе.

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Редактор: Дарья Харченко

Теги:   США Сирия ИГИЛ Аль-Каида Война в Сирии

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