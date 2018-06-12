В Сингапуре завершились переговоры лидеров КНДР и США в расширенном составе

После переговоров Дональд Трамп и Ким Чен Ын продолжили общение на рабочем ланче

В Сингапуре завершились официальные переговоры делегаций США и КНДР в расширенном составе, которые продолжались почти два часа.

После переговоров лидеры США и КНДР Дональд Трамп и Ким Чен Ын продолжили общение на рабочем ланче, сообщает Интерфакс.

Как сообщают СМИ с места событий, делегации США и КНДР в ходе рабочего ланча угостят "коктейлем" из креветок с авокадо в качестве холодной закуски, салатом из зеленых манго с медом и осьминогом.

На горячее будут поданы говяжьи ребрышки с картофелем и приготовленными на пару брокколи, обжаренный рис с овощами по-янчжоуски, свинина в кисло-сладком соусе, соус на основе красного вина.

На десерт - канапе с черным шоколадом и ванильное мороженое.

В ланче примут участие все члены делегаций.

Напомним, встреча Трампа и Ким Чен Ына началась 12 июня в 9:00 утра. После протокольных приветствий лидеры начали закрытую встречу, на которой присутствовали только переводчики.

После встречи Дональд Трамп заявил, что ожидает "огромного успеха" в переговорах по ликвидации ядерного оружия на Корейском полуострове.

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