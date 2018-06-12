В Сингапуре проходит историческая встреча Трампа и Ким Чен Ына. Онлайн-трансляция

В Сингапуре в 4:00 утра по киевскому времени началась встреча лидера КНДР Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа.

Прямую трансляцию ведет издание TIME.

Напомним, что президент США Дональд Трамп встретится с лидером КНДР Ким Чен Ыном12 июня в 9 часов утра. После протокольных приветствий лидеры начнут закрытую встречу, на которой будут присутствовать только переводчики. Затем запланирована расширенная двусторонняя встреча и рабочий обед.

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