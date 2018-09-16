16 сентября 2018, воскресенье

В Швеции избрали парламент: ни у одной из сторон нет существенного большинства

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Выборы посетило рекордное количество избирателей

Выборы посетило рекордное количество избирателей

В Швеции огласили окончательные результаты парламентских выборов, которые проводились 9 сентября. Об этом сообщает DW.

Отмечается, что красно-зеленый блок во главе с премьер-министром страны Стефаном Левеном, состоящий из Социал-демократической рабочей партии Швеции, Левой партии и Партии охраны окружающей среды, набрал 40,7%.

В свою очередь, либерально-консервативный правоцентристский альянс, в который входят Умеренная коалиционная партия, Христианские демократы, Либералы и Партия центра, получил 40,2%.

Сообщается, что красно-зеленый блок получил незначительную победу и обошел оппонентов всего на один мандат. Таким образом, блок Стефана Левена может рассчитывать на 144 места в парламенте, правоцентристский альянс – на 143.

Правопопулистская партия Шведские демократы набрала 17,6% и получила 63 места.

По информации издания, в парламентских выборах приняли участие 87,2% избирателей, что является самым высоким показателем с 1985 года.

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