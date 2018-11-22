В швейцарском университете отменили выступление Бабиша из-за обвинений в связях с тоталитаризмом

В университете Цюриха отменили выступление премьер-министра Чехии Андрея Бабиша на открытии выставки о жизни чешских мигрантов в Швейцарии.
Об этом сообщает Parlamentni Listy.
Данное решение было принято после получения открытого письма от бывших чешских эмигрантов, которые раскритиковали участие Бабиша, указывая на его связь с органами госбезопасности в прошлом.
"Именно по этой причине представляется чрезвычайно несоответствующим то, что бывший соавтор тоталитарного режима будет говорить с людьми, которые спаслись от этого режима", - заявили авторы письма.
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Выставка чешских эмигрантов запланирована в университете на 3 декабря, и Бабиш должен был выступить с лекцией на ее открытии.
Однако в пресс-службе чешского правительства сообщили, что выступление Бабиша в университете отменили в связи с рабочим графиком премьера и сейчас определяют новую дату для выступления. Сам Бабиш всегда отрицал связи со спецслужбами.
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