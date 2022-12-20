В Швеции подозреваемому в шпионаже в пользу РФ грозит пожизненное заключение 20 декабря, 02:59 В следующем году Швеция председательствует в ЕС (Фото:David Groves/Unsplash)

В Швеции судят двух братьев, подозреваемых в шпионаже в пользу России. Старшему грозит пожизненное заключение, а младшему — до 12 лет.

Об этом сообщает Sveriges Television.



Следствие установило, что старший 40-летний брат работал в Службе государственной безопасности Швеции и вооруженных силах, а также занимал должность в органах власти. Информацию оттуда он передавал Главному разведывательному управлению секретную информацию

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Младший брат 30 лет подозревается в несанкционированном получении и передаче информации российской разведке.