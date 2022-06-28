В Шотландии планируют провести референдум за независимость в 2023 году 28 июня, 19:26 Флаг Шотландии (Фото:M W / Pixabay)

В Шотландии планируется провести очередной референдум за независимость в 2023 году. В ближайшее время в местном парламенте представят законопроект.

Об этом заявила первый министр Шотландии Никола Стерджен, сообщает Deutsche Welle.

Она продолжительное время выступает за проведение нового референдума за независимость, поскольку шотландцы преимущественно были против выхода Великобритании из Евросоюза.

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«Шотландия на протяжении поколений платила цену за то, что не была независимой. Вестминстерские правительства, за которые мы не голосуем, навязывают не поддерживаемую политику, очень часто мешают нам реализовать наш потенциал», — сказала Стерджен шотландскому парламенту.

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По ее словам, референдум должен пройти 19 октября 2023 года. Она отмечает, что его можно провести и без согласия британского парламента, но согласно законам проведение референдума должно быть там утверждено.

В то же время, премьер Великобритании Борис Джонсон и его партия последовательно выступают против проведения референдума в Шотландии. В правительстве заявили, что «внимательно изучат» предложение шотландцев.

Шотландия получила собственный парламент и правительство в составе Великобритании в 1999 году. В 2007 году победителем на местных выборах стала Шотландская национальная партия, начавшая продвигать идеи независимости. Они решили провести референдум за независимость и британское правительство на это согласилось. Осенью 2014 года его провели — 55% шотландцев проголосовали против независимости.

Но теперь Стерджен требует второго референдума, поскольку после 2014 года ситуация значительно изменилась, потому что Великобритания вышла из ЕС, тогда как 62% шотландцев тогда проголосовали за то, чтобы остаться в составе Евросоюза.

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