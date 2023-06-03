В «шахедах» обнаружили запчасти из стран-союзников Украины — Данилов

3 июня, 05:42
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Иранский дрон-камикадзе Shahed (Фото:Глеб Гаранич/Рейтер)

Иранский дрон-камикадзе Shahed (Фото:Глеб Гаранич/Рейтер)

В иранских дронах-камикадзе Shahed, которыми РФ атакует Украину, нашли детали из стран, которые являются союзниками Украины.

Об этом рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире телемарафона Єдині новини.

«Мы их(беспилотники — ред.) разобрали и, к сожалению, обнаружили там части, которые не производятся ни в Иране, ни в России», — сказал он.

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Инфографика: NV
Фото: Инфографика: NV

Данилов предположил, что запчасти могли закупаться еще до начала полномасштабного вторжения, поскольку дроны в основном производились в 2019—2021 годах.

При этом секретарь СНБО отметил, что необходимо разобраться, как в Россию в обход санкций попадают западные запчасти.

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Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Дроны дроны-камикадзе Shahed-136 шахеды атака шахедов Shahed-131

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